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Постер сериала Квартет
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Квартет, список сезонов

Quartet 16+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Эпизод длится 45 минут
Телеканал TBS

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Квартет»
Квартет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 17 января 2017 - 21 марта 2017
 
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