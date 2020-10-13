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Одно теплое слово 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Одно теплое слово
Киноафиша Сериалы Одно теплое слово Сезоны Сезон 1

Одно теплое слово 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Одно теплое слово»

В 1-м сезоне сериала «Одно теплое слово» события разворачиваются вокруг дипломированного психолога Тамары. Она является работником телефонной службы доверия. Эта деятельность спасает ее от бесконечных семейных проблем. Тома и ее муж Андрей давно не понимают друг друга и близки к разрыву. Поводом для конфликта часто становится племянница Марина, из-за вынужденной заботы о которой Тома и Андрей так и не завели собственных детей. Марина является непростым ребенком. Однажды в службу доверия обращается мужчина по имени Константин. Он волнуется за своего сына-подростка, который сбежал. Тамара и Константин много разговаривают и сближаются.

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Список серий 1-го сезона сериала «Одно теплое слово» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2020
График выхода всех сериалов
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