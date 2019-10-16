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Постер к сериалу Садовница
Постер к сериалу Садовница
Постер к сериалу Садовница
Постер к сериалу Садовница
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Киноафиша Сериалы Садовница

Садовница (2019 - 2019)

Садівниця 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТБ
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

История рассказывает о молодой паре возлюбленных Наталье и Дмитрии. Наталья – это простая девушка из провинции, которая думает, что Дмитрий любит ее и хочет прожить с ним свою жизнь. Только их отношения внезапно рушатся из-за того, что Дмитрий заставляет Наташу сделать аборт. В результате пара расстается. Проходит шесть лет, в течение которых Наталья успела стать известным дизайнером по ландшафту. Она воспитывает своего ребенка и начинает подготовку к свадьбе с новым возлюбленным Сергеем. Однако в ее жизни вновь появляется Дмитрий, который просит простить его и уверяет, что до сих пор любит девушку. Поверив во все, Наталья решает бросить Сергея и вновь попробовать построить отношения с Дмитрием. Но на деле оказывается, что Дмитрий вернулся не просто так и теперь жизнь девушку подвержена серьезной опасности.

В ролях
В ролях
Ксения Мишина
Ксения Мишина
Ирина Мельник
Светлана Зельбет
Светлана Зельбет
Сергей Кияшко
Сергей Кияшко
Сергей Сипливый
Владислав Мамчур
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Садовница - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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