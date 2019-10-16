История рассказывает о молодой паре возлюбленных Наталье и Дмитрии. Наталья – это простая девушка из провинции, которая думает, что Дмитрий любит ее и хочет прожить с ним свою жизнь. Только их отношения внезапно рушатся из-за того, что Дмитрий заставляет Наташу сделать аборт. В результате пара расстается. Проходит шесть лет, в течение которых Наталья успела стать известным дизайнером по ландшафту. Она воспитывает своего ребенка и начинает подготовку к свадьбе с новым возлюбленным Сергеем. Однако в ее жизни вновь появляется Дмитрий, который просит простить его и уверяет, что до сих пор любит девушку. Поверив во все, Наталья решает бросить Сергея и вновь попробовать построить отношения с Дмитрием. Но на деле оказывается, что Дмитрий вернулся не просто так и теперь жизнь девушку подвержена серьезной опасности.