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Садовница 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Садовница
Киноафиша Сериалы Садовница Сезоны Сезон 1

Садівниця 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Садовница»

В 1-м сезоне сериала «Садовница» Наталья убеждена, что Дмитрий влюблен в нее, а впереди их ждет светлое будущее. Но его измена рушит их связь. Проходит 5 лет. Наталья становится популярным ландшафтным дизайнером, самостоятельно воспитывает ребенка и собирается связать свою жизнь с Сергеем. Проблема состоит в том, что Наташа не уверена в чувствах к этому мужчине. Когда Дмитрий снова появляется в ее жизни, начинает просить прощения и клясться в любви, Наташа решает порвать связь с Сережей и вернуться к бывшему возлюбленному. Она не догадывается, что возвращение Дмитрия не является случайностью и теперь ее жизни угрожает опасность.

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Список серий 1-го сезона сериала «Садовница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2019
График выхода всех сериалов
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