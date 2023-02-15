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Закон Лидии Поэт
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Закон Лидии Поэт, список сезонов
La legge di Lidia Poët
16+
Год выпуска
2023
Страна
Италия
Эпизод длится
52 минуты
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Закон Лидии Поэт»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
15 февраля 2023
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
30 октября 2024
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