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Постер сериала Закон Лидии Поэт
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Закон Лидии Поэт, список сезонов

La legge di Lidia Poët 16+
Год выпуска 2023
Страна Италия
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Закон Лидии Поэт»
Закон Лидии Поэт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 15 февраля 2023
 
Закон Лидии Поэт - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 30 октября 2024
 
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