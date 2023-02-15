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Закон Лидии Поэт 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Закон Лидии Поэт
Киноафиша Сериалы Закон Лидии Поэт Сезоны Сезон 1

La legge di Lidia Poët 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Закон Лидии Поэт»

В 1 сезоне сериала «Закон Лидии Поэт» события происходят в конце 1800-х годов. Главной героиней является очаровательная девушка Лидия Поэт, которая обладает большими интеллектуальными способностями. С раннего возраста она мечтала получить юридическое образование и стать адвокатом. Но консервативно настроенное итальянское правительство лишает женщин возможности реализовать себя в этой сфере. Городской суд вынес решение о том, что зачисление Лидии в реестр адвокатов невозможно согласно действующему законодательству. Однако Лидия полна решимости изменить существующий порядок вещей.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Закон Лидии Поэт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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