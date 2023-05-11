Меню
Получай, Netflix: в Египте снимут собственный документальный фильм о Клеопатре
Проект получит большой бюджет и будет основан на передовых исторических исследованиях.
Написать
11 мая 2023 18:00
Египетские ученые раскритиковали Netflix за чернокожую Клеопатру
В ответ постановщица проекта заявила, что людям надо разобраться со своими «стереотипами о превосходстве белых».
Написать
21 апреля 2023 15:28
