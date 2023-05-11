Получай, Netflix: в Египте снимут собственный документальный фильм о Клеопатре

Государственная египетская телекомпания Al Wathaeqya объявила о том, что снимет собственный высокобюджетный документальный фильм о Клеопатре. Этот проект станет своеобразным ответом на вышедший недавно сериал Netflix «Королева Клеопатра», подвергшийся яростной критике со стороны египетских зрителей и экспертов.

Причиной для негодования послужил тот факт, что в шоу Netflix роль легендарной египетской правительницы исполнила британская актриса смешанного происхождения Аделе Джеймс. Первый же трейлер сериала заставил египетских историков и других специалистов обвинить Netflix в подтасовке фактов, поскольку реальная Клеопатра, родившаяся в городе Александрия в 69 г. до н.э., принадлежала к грекоязычной династии и европеоидной расе, следовательно, ее кожа не могла быть темной. В частности, государственный Высший совет Египта по древностям опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что статуи Клеопатры наглядно подтверждают тот факт, что царица обладала «эллинистическими (греческими) чертами лица, то есть светлой кожей, вытянутым носом и тонкими губами».

Netflix отказывается комментировать данную ситуацию, однако режиссер «Королевы Клеопатры» Тина Гарави ответила на критику сериала, выпустив собственное заявление:

«Почему некоторым людям так необходимо, чтобы Клеопатра была белой? Возможно, дело не только в том, что я сняла сериал, в котором Клеопатра изображена черной, но и в том, что я попросила египтян представить себя африканцами, и теперь они злятся на меня за это».

Детали проекта Al Wathaeqya пока неизвестны, но, согласно представителям канала, он будет основан на передовых исторических исследованиях.