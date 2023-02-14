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Омар в большом городе 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Омар в большом городе
Киноафиша Сериалы Омар в большом городе Сезоны Сезон 2

Омар в большом городе 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 44 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Омар в большом городе»

Во 2 сезоне сериала «Омар в большом городе» приключения добродушного дагестанца по имени Омар в российской столице продолжаются. Некоторое время назад Омар прибыл из дагестанского поселка в Москву. Он по-прежнему живет в арендованной квартире с приятелем Олегом, водит такси, но лжет родителям и друзьям, что заработал много денег. Когда родители собрались проведать сына, Омар с ужасом понял, что у него есть всего несколько дней, чтобы сделать свою ложь правдой. Кроме того, ему надо увести очаровательную Асю от московского мажора Марка, иначе родители заставят его взять в жены другую. 

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Омар в большом городе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
14 февраля 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
14 февраля 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
21 февраля 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
21 февраля 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
28 февраля 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
28 февраля 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
7 марта 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
7 марта 2023
График выхода всех сериалов
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