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Омар в большом городе 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Омар в большом городе
Киноафиша Сериалы Омар в большом городе Сезоны Сезон 1

Омар в большом городе 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 11
Продолжительность сезона 2 часа 23 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Омар в большом городе»

В 1 сезоне сериала «Омар в большом городе» тридцатилетний житель дагестанского поселка оказывается в затруднительной ситуации. Омар горя не знает, живя в родительском доме, и не торопится искать работу. Тогда родители решают сосватать его хорошей девушке из уважаемой семьи. Чтобы избежать нежелательной свадьбы, Омар врет о том, что получает высокооплачиваемую работу в крупной столичной компании и отправляется покорять Москву. Прямо на вокзале простодушный дагестанский юноша знакомится с водителем такси по имени Олег. В скором времени Омар и сам становится таксистом. В столице его ожидает множество приключений.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Омар в большом городе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 ноября 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 ноября 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 декабря 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 декабря 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 декабря 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 января 2020
График выхода всех сериалов
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