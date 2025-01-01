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Постер сериала Омар в большом городе
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Омар в большом городе, список сезонов

Омар в большом городе 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Эпизод длится 13 минут
Стрим-сервис KION

Рейтинг сериала

0.0
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8.2 IMDb
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Список сезонов сериала «Омар в большом городе»
Омар в большом городе - Сезон 1 Сезон 1
11 эпизодов 25 июня 2019 - 1 января 2020
 
Омар в большом городе - Сезон 2 Сезон 2
8 эпизодов 14 февраля 2023 - 7 марта 2023
 
Омар в большом городе - Сезон 3 Сезон 3
8 эпизодов 16 января 2025 - 23 января 2025
 
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