Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Omar v bolshom gorode season 2 watch online

Omar v bolshom gorode season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Omar v bolshom gorode Seasons Season 2

Омар в большом городе 16+
Title Сезон 2
Season premiere 14 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 44 minutes
"Omar v bolshom gorode" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Омар в большом городе» приключения добродушного дагестанца по имени Омар в российской столице продолжаются. Некоторое время назад Омар прибыл из дагестанского поселка в Москву. Он по-прежнему живет в арендованной квартире с приятелем Олегом, водит такси, но лжет родителям и друзьям, что заработал много денег. Когда родители собрались проведать сына, Омар с ужасом понял, что у него есть всего несколько дней, чтобы сделать свою ложь правдой. Кроме того, ему надо увести очаровательную Асю от московского мажора Марка, иначе родители заставят его взять в жены другую. 

Series rating

6.9
Rate 15 votes
"Omar v bolshom gorode" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 2 Episode 1
14 February 2023
Серия 2
Season 2 Episode 2
14 February 2023
Серия 3
Season 2 Episode 3
21 February 2023
Серия 4
Season 2 Episode 4
21 February 2023
Серия 5
Season 2 Episode 5
28 February 2023
Серия 6
Season 2 Episode 6
28 February 2023
Серия 7
Season 2 Episode 7
7 March 2023
Серия 8
Season 2 Episode 8
7 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more