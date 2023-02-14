Во 2 сезоне сериала «Омар в большом городе» приключения добродушного дагестанца по имени Омар в российской столице продолжаются. Некоторое время назад Омар прибыл из дагестанского поселка в Москву. Он по-прежнему живет в арендованной квартире с приятелем Олегом, водит такси, но лжет родителям и друзьям, что заработал много денег. Когда родители собрались проведать сына, Омар с ужасом понял, что у него есть всего несколько дней, чтобы сделать свою ложь правдой. Кроме того, ему надо увести очаровательную Асю от московского мажора Марка, иначе родители заставят его взять в жены другую.