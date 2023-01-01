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Черный снег 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черный снег
Киноафиша Сериалы Черный снег Сезоны Сезон 1

Black Snow
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черный снег»

В 1 сезоне сериала «Черный снег» события разворачиваются в 1995 году. В провинциальном городке Эшфорд, расположенном на австралийском острове возле Южного моря, нашли тело семнадцатилетней девушки по имени Изабель. В этих краях никогда не случалось ничего выдающегося, поэтому преступление стало настоящим шоком для местных жителей. Дело так и не раскрыли, сотрудникам правоохранительных органов не удалось выйти на след преступника. Проходит 25 лет, и открытие капсулы времени выносит наружу секрет, который заставляет дотошного детектива Джеймса Кормака возобновить расследование.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Черный снег График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Незаконченное дело Unfinished Business
Сезон 1 Серия 1
1 января 2023
Хищники Predators
Сезон 1 Серия 2
1 января 2023
Иезекииль Ezekiel
Сезон 1 Серия 3
1 января 2023
Потерянные мальчики The Lost Boys
Сезон 1 Серия 4
1 января 2023
Сахар-сахар Sugar Sugar
Сезон 1 Серия 5
1 января 2023
Призраки говорят Spirits Speak
Сезон 1 Серия 6
1 января 2023
График выхода всех сериалов
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