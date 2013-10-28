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Красные горы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Красные горы
Киноафиша Сериалы Красные горы Сезоны Сезон 1

Красные горы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красные горы»

В 1 сезоне сериала «Красные горы» на русско-японской границе в годы Гражданской войны знакомятся два мальчика, воспитанные в разных странах. Илья рос в семье офицера японского гарнизона, а Аркадий – единственный сын белого полковника. Тем не менее в вихре народных волнений во Владивостоке обоим приходится несладко. Чтобы уцелеть, мальчики притворяются, что они – родные братья. Но судьба решает проверить на прочность эти «братские» чувства. На пути парней появляется красавица Евгения, которая не оставляет равнодушными их обоих. А затем страну накрывает Великая Отечественная война, в которой герои принимают разные стороны.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Красные горы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 ноября 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
11 ноября 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 ноября 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 ноября 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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