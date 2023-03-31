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Сила 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сила
Киноафиша Сериалы Сила Сезоны Сезон 1

The Power
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 8 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сила»

В 1 сезоне сериала «Сила» неожиданно все девочки школьного возраста в мире получают способность убивать людей электрическим разрядом по своему усмотрению. Это встроенный навык, который нельзя у них отнять. Сила, пробудившаяся в них, находится за гранью человеческого понимания. От Лондона до Сиэтла, от Нигерии до Восточной Европы сила развивается, подавая первые признаки путем небольшого покалывания в ключицах девочек-подростков. Это мощная энергетическая волна, которая способна целиком и полностью изменить баланс природных стихий и навсегда разрушить привычный порядок вещей.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Сила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Лучшее будущее в ваших руках A Better Future is in Your Hands
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2023
Мир в гребаном огне The World is on Fu*king Fire
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2023
Новый орган A New Organ
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2023
День девушек The Day of the Girls
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2023
Скарлет Минноу Scarlet Minnow
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2023
Сверкающие пальцы Sparklefingers
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2023
Крещение Baptism
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2023
Просто девушка Just a Girl
Сезон 1 Серия 8
5 мая 2023
Форма власти The Shape of Power
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2023
График выхода всех сериалов
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