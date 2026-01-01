Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Сила
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Сила
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Сила
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Где снимали известные сцены
Студия
The Bridge Studios — 2400 Boundary Road, Бернаби, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Сенейт-Хаус, Малет-стрит, Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Город съёмок
Мейпл-Ридж, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Монстры, зомби и супергерои — корейцы давно переплюнули Голливуд: 5 остросюжетных дорам с бюджетами под $50 млн
5 фильмов, где приёмные дети меняют жизнь взрослых: от легендарного «Умницы Уилла Хантинга» до российского «Жемчуга»
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667