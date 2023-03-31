Menu
Season premiere 31 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 8 hours 15 minutes
В 1 сезоне сериала «Сила» неожиданно все девочки школьного возраста в мире получают способность убивать людей электрическим разрядом по своему усмотрению. Это встроенный навык, который нельзя у них отнять. Сила, пробудившаяся в них, находится за гранью человеческого понимания. От Лондона до Сиэтла, от Нигерии до Восточной Европы сила развивается, подавая первые признаки путем небольшого покалывания в ключицах девочек-подростков. Это мощная энергетическая волна, которая способна целиком и полностью изменить баланс природных стихий и навсегда разрушить привычный порядок вещей.

6.7
Rate 12 votes
A Better Future is in Your Hands
Season 1 Episode 1
31 March 2023
The World is on Fu*king Fire
Season 1 Episode 2
31 March 2023
A New Organ
Season 1 Episode 3
31 March 2023
The Day of the Girls
Season 1 Episode 4
7 April 2023
Scarlet Minnow
Season 1 Episode 5
14 April 2023
Sparklefingers
Season 1 Episode 6
21 April 2023
Baptism
Season 1 Episode 7
28 April 2023
Just a Girl
Season 1 Episode 8
5 May 2023
The Shape of Power
Season 1 Episode 9
12 May 2023
