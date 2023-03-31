В 1 сезоне сериала «Сила» неожиданно все девочки школьного возраста в мире получают способность убивать людей электрическим разрядом по своему усмотрению. Это встроенный навык, который нельзя у них отнять. Сила, пробудившаяся в них, находится за гранью человеческого понимания. От Лондона до Сиэтла, от Нигерии до Восточной Европы сила развивается, подавая первые признаки путем небольшого покалывания в ключицах девочек-подростков. Это мощная энергетическая волна, которая способна целиком и полностью изменить баланс природных стихий и навсегда разрушить привычный порядок вещей.