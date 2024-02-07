Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Еще не умерла 2023 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Еще не умерла
Киноафиша Сериалы Еще не умерла Сезоны Сезон 2

Not Dead Yet
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Еще не умерла»

Во 2-м сезоне сериала «Еще не умерла» продолжается история Нелл Серрано, одинокой 40-летней женщины. Нелл Серрано горько пожалела о том, что много лет назад решила оставить свою журналистскую карьеру и поехать вслед за своим избранником в Великобританию. С течением времени чувства ушли, она рассталась с человеком, с которым хотела связать свою судьбу, и после этого печального опыта вернулась в родную Пасадену. Здесь женщина начала заниматься не самым тривиальным занятием – писать некрологи. Внезапно Нелл начала общаться с призраками тех покойников, о которых писала. И жизнь ее неожиданным образом стала налаживаться.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Еще не умерла График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Еще не владея им Not Owning It Yet
Сезон 2 Серия 1
7 февраля 2024
Еще не валентинка Not A Valentine Yet
Сезон 2 Серия 2
14 февраля 2024
Еще не в картах Not in the Cards Yet
Сезон 2 Серия 3
21 февраля 2024
Еще невежливо Not Polite Yet
Сезон 2 Серия 4
28 февраля 2024
Еще не решено Not Solved Yet
Сезон 2 Серия 5
13 марта 2024
Пока не собираюсь домой Not Going Home Yet
Сезон 2 Серия 6
20 марта 2024
Еще не в игре Not In the Game Yet
Сезон 2 Серия 7
10 апреля 2024
Еще не ты Not You Yet
Сезон 2 Серия 8
17 апреля 2024
Еще не конец Not The End Yet
Сезон 2 Серия 9
24 апреля 2024
Еще не призрак Not A Ghost Yet
Сезон 2 Серия 10
24 апреля 2024
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше