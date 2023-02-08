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Еще не умерла 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Еще не умерла
Киноафиша Сериалы Еще не умерла Сезоны Сезон 1

Not Dead Yet
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Еще не умерла»

В 1 сезоне сериала «Еще не умерла» жизнь 40-летней женщины по имени Нелл меняется, когда она начинает получать советы с того света. Когда-то Нелл была успешной журналисткой, но 10 лет назад она забросила работу, чтобы помочь своему возлюбленному открыть ресторан. После расставания с ним Нелл остается без денег и перспектив. Ей приходится начинать жизнь с чистого листа. Нелл приезжает на родину, в Пасадену. Ее давние друзья давно стали семейными людьми, на фоне которых главная героиня чувствует себя неудачницей. Ей приходится делить квартиру с вредным соседом, а единственная работа, которую удается найти — это написание некрологов.

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Список серий сериала Еще не умерла График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2023
Еще не тигр Not A Tiger Yet
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2023
Еще не закончил среднюю школу Not Out of High School Yet
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2023
Еще не встречаюсь Not Dating Yet
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2023
Пока остаюсь на месте Not Moving on Yet
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2023
Еще не готова поделиться Not Ready to Share Yet
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2023
Еще не вне игры Not Out of the Game Yet
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2023
Еще не друзья Not Friends Yet
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2023
Еще не разбросаны Not Scattered Yet
Сезон 1 Серия 9
12 апреля 2023
Еще не очень хорошо Not Well Yet
Сезон 1 Серия 10
19 апреля 2023
Еще не чувствую Not Feeling It Yet
Сезон 1 Серия 11
26 апреля 2023
Еще не сказка Not a Fairytale Yet
Сезон 1 Серия 12
3 мая 2023
Еще не конец Not Finished Yet
Сезон 1 Серия 13
3 мая 2023
График выхода всех сериалов
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