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Класс, список сезонов

Class 16+
Год выпуска 2023
Страна Индия
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

0.0
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6.2 IMDb
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Список сезонов сериала «Класс»
Класс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 3 февраля 2023
 
Сезон 2
TBA
 
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