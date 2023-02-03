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Класс 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Класс
Киноафиша Сериалы Класс Сезоны Сезон 1

Class 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Класс»

В 1 сезоне сериала «Класс» три амбициозных подростка, рожденных в небогатом индийском квартире, с ранних лет умели принимать удары судьбы и справляться с трудностями. Однако даже таким ребятам жизнь может преподнести неожиданные сюрпризы. Однажды им выпал шанс поступить в престижное учебное заведение в Дели. Эту школу посещают дети из влиятельных и обеспеченных семей. Герои искренне верили в то, что благодаря хорошему образованию они сделают блестящую карьеру в будущем. Несмотря на все усилия ребятам не удалось подружиться с избалованными отпрысками представителей элиты. А затем в школе произошло убийство...

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Класс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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