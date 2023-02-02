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Фриридж 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фриридж
Киноафиша Сериалы Фриридж Сезоны Сезон 1

Freeridge 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фриридж»

В 1 сезоне сериала «Фриридж» в центре событий оказываются сестры Инес и Глория, которые всю жизнь только и делают, что постоянно конкурируют друг с другом. Создается впечатление, что ничто не способно заставить их пренебречь любимым занятием. Даже то обстоятельство, что в жизни молодых девушек наступила пора серьезно задуматься о своем будущем и принять первые взрослые решения о дальнейшем жизненном пути, никак не повлияло на героинь. Они снова с энтузиазмом вовлекаются в очередную сомнительную ситуацию, нарываются на приключения и планируют отлично повеселиться. Правда, опасностей им тоже не избежать...

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Фриридж График выхода всех сериалов
Сезон 1
Шкатулка The Box
Сезон 1 Серия 1
2 февраля 2023
Торт Cake
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 2023
Корица Cinnamon
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2023
Покойница мать Dead Mom
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2023
Эдвард руки-Кло Edward Claw Hands
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2023
Месть Revenge
Сезон 1 Серия 6
2 февраля 2023
Кармическое совпадение Karmic Coincidence
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2023
День благодарения Thanksgiving
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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