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О персоне
Фильмография
Алекс Хайд-Вайт
Alex Hyde-White
Киноафиша
Персоны
Алекс Хайд-Вайт
Алекс Хайд-Вайт
Alex Hyde-White
Дата рождения
30 января 1959
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Лондон, Великобритания
Популярные фильмы
Призрак оперы
(1989)
5.5333333
Фильмография Алекс Хайд-Вайт
Жанр
Все
Драма
Мюзикл
Ужасы
Год
Все
1989
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.5
Призрак оперы
The Phantom of the Opera
мюзикл, драма, ужасы
1989, США
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