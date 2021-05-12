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Lego Friends: Девчонки на задании 2018 - 2021 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Lego Friends: Девчонки на задании
Киноафиша Сериалы Lego Friends: Девчонки на задании Сезоны Сезон 4

LEGO Friends: Girls on a Mission 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 12 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Lego Friends: Девчонки на задании»

В 4 сезоне сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» приключения очаровательной и несокрушимой пятерки подруг продолжаются. Андреа переезжает в свой новый дом. Остальные девочки готовятся к благотворительному приему по сбору средств для Клуба робототехники. В кинотеатре девушки сталкиваются с Амелией, звездой нового фильма, которая очень похожа на Оливию. Героини решают поменяться местами на день. Затем девушки застревают в торговом центре и помогают Эмме выбрать идеальное платье для ответственного мероприятия. После того как Мия замечает нечто необычное, девушки отправляются на ярмарку, где встречают Клэр и Камиллу. 

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 3
Сезон 4
Домашняя вечеринка House Party
Сезон 4 Серия 1
12 мая 2021
Четвероногие друзья Four-legged Friends
Сезон 4 Серия 2
12 мая 2021
Торговые места Trading Places
Сезон 4 Серия 3
12 мая 2021
Это торговый центр It's a Mall World
Сезон 4 Серия 4
12 мая 2021
Удачливые друзья Fortunate Friends
Сезон 4 Серия 5
12 мая 2021
За занавесом Behind the Curtain
Сезон 4 Серия 6
12 мая 2021
Побег из фанхауса Funhouse Escape
Сезон 4 Серия 7
12 мая 2021
Большое шоу The Big Show
Сезон 4 Серия 8
12 мая 2021
График выхода всех сериалов
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