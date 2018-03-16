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Lego Friends: Девчонки на задании 2018 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Lego Friends: Девчонки на задании
Киноафиша Сериалы Lego Friends: Девчонки на задании Сезоны Сезон 1

LEGO Friends: Girls on a Mission 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Lego Friends: Девчонки на задании»

В 1 сезоне сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» пять обаятельных школьниц каждый день вынуждены проявлять недюжинные силу и храбрость, чтобы противостоять злу и спасать свой родной город Хартлейк-Сити. Выполняя эту сложную и ответственную миссию, девочки узнают цену дружбы, взаимопомощи и учатся быть одной командой. Делать добро непросто. Это требует больших усилий и самоотдачи. Однако еще сложнее — придумать суперпрекрасное имя для их суперпрекрасной команды, которая делает хорошие дела в Хартлейк-Сити. Эмма намерена украсить городские улицы своими граффити, но их закрашивает местный художник, Пранкси.

 

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 3
Сезон 4
Добро пожаловать в Хартлейк-сити Welcome to Heartlake City
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2018
Дом дружбы Friendship House
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2018
Сестринская помощь Sister Act
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2018
В чащу леса Into the Woods
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2018
Теневой отряд The Shadow Group
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2018
Путь художника The Artist's Way
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2018
Красивая старость Fashionably Old
Сезон 1 Серия 7
30 октября 2018
Брак, заключенный в студии Match Made in the Studio
Сезон 1 Серия 8
31 октября 2018
Безрассудная гонка The Daft and the Furious
Сезон 1 Серия 9
1 ноября 2018
Команда The Team
Сезон 1 Серия 10
2 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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