В центре событий оказываются пять очаровательных подруг, которые совсем не похожи друг на друга. Андреа, Мия, Эмма, Оливия и Стефани, как многие их сверстницы, ходят на уроки, занимаются спортом, общаются с парнями и в первый раз влюбляются. Однако именно им выпал шанс выполнить ответственное совместное задание — спасти родной город Хартлейк-Сити от злых сил. Одновременно со своей спасательной операцией девчонки учатся поступать правильно, а также пытаются понять, что такое дружба и что самое важное на их пути.