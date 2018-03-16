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Постер к сериалу Lego Friends: Девчонки на задании
Постер к сериалу Lego Friends: Девчонки на задании
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Сериалы Lego Friends: Девчонки на задании

Lego Friends: Девчонки на задании (2018 - 2021)

LEGO Friends: Girls on a Mission 6+
Год выпуска 2018
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 10 минут
Телеканал Family Channel
Продолжительность сериала 6 часов 20 минут
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О чем сериал

В центре событий оказываются пять очаровательных подруг, которые совсем не похожи друг на друга. Андреа, Мия, Эмма, Оливия и Стефани, как многие их сверстницы, ходят на уроки, занимаются спортом, общаются с парнями и в первый раз влюбляются. Однако именно им выпал шанс выполнить ответственное совместное задание — спасти родной город Хартлейк-Сити от злых сил. Одновременно со своей спасательной операцией девчонки учатся поступать правильно, а также пытаются понять, что такое дружба и что самое важное на их пути.

В ролях
В ролях
Фэй Мата
Кира Баклэнд
Брэд Венейбл
Глория Гараюа
Джасмин Ашанти
Амайа Хэрроу
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Lego Friends: Девчонки на задании - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Lego Friends: Девчонки на задании - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 20 эпизодов
 
Lego Friends: Девчонки на задании - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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