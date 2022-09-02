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Приключения Пети и Волка 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Приключения Пети и Волка
Киноафиша Сериалы Приключения Пети и Волка Сезоны Сезон 3

Приключения Пети и Волка 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 2 часа 23 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Приключения Пети и Волка»

В 3 сезоне сериала «Приключения Пети и волка» Петя вместе со своим товарищем, сказочным волком, продолжают спасать фантастических существ, которым грозит беда. Главные герои превратились в слаженную команду быстрого реагирования: вместе они вызволили Кощея Бессмертного от грабителей и преследователей, проводили Бабу-ягу к дочери, спасли потерявшуюся Жар-птицу, которую отчаянно разыскивал царь Горох, выдали Царевну-лягушку замуж, вернули заблудившегося Колобка горюющим деду с бабкой и разрешили погромное количество неоднозначных ситуаций между представителями сказочного сообщества.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Приключения Пети и Волка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дело о внутреннем волке
Сезон 3 Серия 1
2 сентября 2022
Дело о Железной леди
Сезон 3 Серия 2
9 сентября 2022
Дело о Снежной королеве
Сезон 3 Серия 3
16 сентября 2022
Дело о демиурге и волшебном стилусе
Сезон 3 Серия 4
23 сентября 2022
Дело о приворотном зелье
Сезон 3 Серия 5
30 сентября 2022
Дело о домовом
Сезон 3 Серия 6
7 октября 2022
Дело о ктулху
Сезон 3 Серия 7
14 октября 2022
Дело Книги Счастья
Сезон 3 Серия 8
21 октября 2022
Дело о телепате
Сезон 3 Серия 9
4 ноября 2022
Дело о голосе и предназначениях
Сезон 3 Серия 10
11 ноября 2022
Дело о Бзазе и мужских хобби
Сезон 3 Серия 11
2 декабря 2022
Дело о рыцарях круглого стола
Сезон 3 Серия 12
9 декабря 2022
Дело о книге судеб и её котах
Сезон 3 Серия 13
30 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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