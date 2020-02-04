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Приключения Пети и Волка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Приключения Пети и Волка
Киноафиша Сериалы Приключения Пети и Волка Сезоны Сезон 1

Приключения Пети и Волка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 21
Продолжительность сезона 3 часа 51 минута
О чем 1-й сезон сериала «Приключения Пети и Волка»

В 1 сезоне сериала «Приключения Пети и волка» события разворачиваются в Санкт-Петербурге. Обыкновенный мальчик по имени Петя знакомится с говорящим волком и оказывает ему помощь. Волк доверительно сообщает Пете, что умеет путешествовать между разными мирами. Его главная задача — решать проблемы, которые возникают у сказочных существ. Волк хочет, чтобы Петя стал его ассистентом. Подросток соглашается, и герои вдвоем начинают заботиться о сказочных персонажах в разных мирах. Каждый раз герой той или иной сказки попадает в какую-то комичную ситуацию, где ему угрожает опасность. Петя и волк героически спешат на помощь. 

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Приключения Пети и Волка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дело о нечаянном проклятье
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2020
Дело Кощея
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2020
Дело Змея горыныча
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2020
Дело Бабы Яги
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2020
Дело Деда Мороза. Часть 1
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2020
Дело Деда Мороза. Часть 2
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2020
Дело Колобка
Сезон 1 Серия 7
12 июня 2020
Дело Царевны Лягушки
Сезон 1 Серия 8
24 июня 2020
Дело Водяного
Сезон 1 Серия 9
11 сентября 2020
Дело Гномов
Сезон 1 Серия 10
25 сентября 2020
Дело о лесном духе и суперроботе
Сезон 1 Серия 11
2 октября 2020
Дело о вампирах
Сезон 1 Серия 12
2 октября 2020
Дело взбунтовавшегося Джинна
Сезон 1 Серия 13
9 октября 2020
Дело о Жар-птице и царе Горохе
Сезон 1 Серия 14
9 октября 2020
Дело о вещей птице Гамаюн
Сезон 1 Серия 15
15 октября 2020
Дело о последнем викинге
Сезон 1 Серия 16
15 октября 2020
Дело Монстра Франкенштейна
Сезон 1 Серия 17
16 апреля 2021
Дело о привидениях
Сезон 1 Серия 18
23 апреля 2021
Дело о невидимках
Сезон 1 Серия 19
30 апреля 2021
Дело заблудившегося Великана
Сезон 1 Серия 20
7 мая 2021
Дело о клонах
Сезон 1 Серия 21
14 мая 2021
График выхода всех сериалов
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