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Приключения Пети и Волка 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Приключения Пети и Волка
Киноафиша Сериалы Приключения Пети и Волка Сезоны Сезон 2

Приключения Пети и Волка 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 31
Продолжительность сезона 5 часов 41 минута
О чем 2-й сезон сериала «Приключения Пети и Волка»

Во 2 сезоне сериала «Приключения Пети и волка» в шкафу у простого школьника по имени Петя открывается портал в параллельную вселенную. Там живет множество фантастических персонажей, и некоторые из них отчаянно нуждаются в помощи. Вместе со своим верным другом, говорящим волком, Петя торопится спасти сказочных героев. Если бы не волк, спокойный и даже слегка пугливый Петя так бы и сидел дома. Он любит технику, гаджеты и одиночество. Но волк вечно втягивает Петю в различные авантюры, желая, чтобы мальчик помогал ему решать проблемы созданий, о которых он только в книгах читал. Ответственный мальчик не может бросить дело, за которое уже взялся. 
 

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Приключения Пети и Волка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дело о свадьбе Русалки
Сезон 2 Серия 1
14 октября 2021
Дело о Мировом Древе и дровосеке
Сезон 2 Серия 2
14 октября 2021
Дело Оборотня
Сезон 2 Серия 3
14 октября 2021
Дело о Летучем Голландце
Сезон 2 Серия 4
14 октября 2021
Дело об Анубисе и сбежавшей мумии
Сезон 2 Серия 5
21 октября 2021
Дело о Железной руке. Часть 1
Сезон 2 Серия 6
21 октября 2021
Дело о Железной руке. Часть 2
Сезон 2 Серия 7
28 октября 2021
Дело о Френки
Сезон 2 Серия 8
28 октября 2021
Дело об Атлантиде. Часть 1
Сезон 2 Серия 9
4 ноября 2021
Дело об Атлантиде. Часть 2
Сезон 2 Серия 10
4 ноября 2021
Дело о кентавре и волшебной подкове
Сезон 2 Серия 11
11 ноября 2021
Дело о минотавре
Сезон 2 Серия 12
11 ноября 2021
Дело о царице ночи
Сезон 2 Серия 13
18 ноября 2021
Дело о единороге
Сезон 2 Серия 14
18 ноября 2021
Дело о зомби, о живой и мёртвой воде
Сезон 2 Серия 15
25 ноября 2021
Дело о прыжке во времени
Сезон 2 Серия 16
25 ноября 2021
Дело о неполной колоде
Сезон 2 Серия 17
2 декабря 2021
Дело Фейро
Сезон 2 Серия 18
2 декабря 2021
Дело богинь мщения Эринний
Сезон 2 Серия 19
9 декабря 2021
Дело о Красавице и Чудовище
Сезон 2 Серия 20
9 декабря 2021
Дело о фее-мотиваторе
Сезон 2 Серия 21
9 декабря 2021
Дело наследного принца
Сезон 2 Серия 22
3 февраля 2022
Дело о сборщике душ
Сезон 2 Серия 23
10 февраля 2022
Дело кукундера
Сезон 2 Серия 24
17 февраля 2022
Дело Сфинкса
Сезон 2 Серия 25
24 февраля 2022
Дело хранителей
Сезон 2 Серия 26
3 марта 2022
Дело о двойниках
Сезон 2 Серия 27
5 мая 2022
Хрустальный шар
Сезон 2 Серия 28
12 мая 2022
Дело рыб и их будущего
Сезон 2 Серия 29
19 мая 2022
Дело йетти и Великой Книги Вселенной
Сезон 2 Серия 30
26 мая 2022
Дело о кошмаре и песочном человеке
Сезон 2 Серия 31
1 июня 2022
График выхода всех сериалов
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