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Ребенок – тайна матери 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ребенок – тайна матери
Киноафиша Сериалы Ребенок – тайна матери Сезоны Сезон 1

Annenin Sırrıdır Çocuk 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ребенок – тайна матери»

В 1 сезоне сериала «Ребенок - тайна матери» супруга Чинара Дафне ждет долгожданного ребенка. В это время компания ее мужа находится в непростой финансовой ситуации. В качестве ангела-хранителя торопится помочь семье инвестор Садун. После того как он появляется в их жизни, Дефне сталкивается лицом к лицу со своим тяжелым прошлым, о котором она успела забыть. Тем временем домработница Мерием, которая отправилась навестить свою умирающую мать, тоже вынуждена иметь дело с детскими травмами, от которых она много лет стремилась сбежать. Дефне готова на все, чтобы скрыть свою страшную тайну, которая может быть предана огласке.

Рейтинг сериала

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4.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ребенок – тайна матери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2022
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
15 июня 2022
График выхода всех сериалов
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