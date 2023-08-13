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Контуженный 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Контуженный
Киноафиша Сериалы Контуженный Сезоны Сезон 1

Контуженный 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Контуженный»

В 1 сезоне сериала «Контуженный» в центре событий оказывается опытный командир спецназа по имени Дмитрий Чистяков. Этот человек прошел множество спецопераций и спас сотни человек. Но теперь его карьера трагически завершается: после черепно-мозговой травмы и контузии у него начинает развиваться опухоль мозга. Он не может не только служить дальше, но и водить машину. Однако уходить «на гражданку» бывалый вояка не намерен. При протекции старого приятеля ему удается устроиться оперативником в полицию. Но на следующее утро этого друга находят мертвым. Дима знает, что тот не мог покончить с собой, и берет дело себе.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Контуженный» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 августа 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 августа 2023
График выхода всех сериалов
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