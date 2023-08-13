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Контуженный, список сезонов

Контуженный 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал

Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Контуженный»
Контуженный - Сезон 1 Сезон 1
7 эпизодов 13 августа 2023
 
Контуженный - Сезон 2 Сезон 2
8 эпизодов 10 мая 2024
 
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