Документальный сериал-расследование о феномене крупнейшей в истории России финансовой пирамиды. Имя Сергея Мавроди стало нарицательным для жителей всей страны. Миллиардер в старом спортивном костюме, выдающийся математик, аутичный гений и основатель крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды - то немногое, что мы знаем о Мавроди, он рассказал о себе сам. И мало из этого было правдой. Но история «МММ» гораздо больше, чем история лично Мавроди. Это история про всех нас, и про то, почему мы до сих пор верим мошенникам и пирамидам. Что это – действительно работающий метод быстро разбогатеть или лотерея, в которой выигрывает только организатор? Почему в крушении пирамид вкладчики винят власти и что будет, если не вмешиваться в деятельность таких структур – на эти и другие вопросы ответят 4 серии документального проекта «Мавроди».

