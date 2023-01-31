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Киноафиша Сериалы Мавроди. Миф и человек

Мавроди. Миф и человек (2023 - 2023)

Мавроди. Миф и человек 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 2 часа 40 минут
Смотрите за 1
О чем сериал

Документальный сериал-расследование о феномене крупнейшей в истории России финансовой пирамиды. Имя Сергея Мавроди стало нарицательным для жителей всей страны. Миллиардер в старом спортивном костюме, выдающийся математик, аутичный гений и основатель крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды - то немногое, что мы знаем о Мавроди, он рассказал о себе сам. И мало из этого было правдой. Но история «МММ» гораздо больше, чем история лично Мавроди. Это история про всех нас, и про то, почему мы до сих пор верим мошенникам и пирамидам. Что это – действительно работающий метод быстро разбогатеть или лотерея, в которой выигрывает только организатор? Почему в крушении пирамид вкладчики винят власти и что будет, если не вмешиваться в деятельность таких структур – на эти и другие вопросы ответят 4 серии документального проекта «Мавроди».
 

Мавроди. Миф и человек - трейлер
Мавроди. Миф и человек
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мавроди. Миф и человек - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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