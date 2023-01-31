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Мавроди. Миф и человек 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мавроди. Миф и человек
Киноафиша Сериалы Мавроди. Миф и человек Сезоны Сезон 1

Мавроди. Миф и человек 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мавроди. Миф и человек»

В 1-м сезоне сериала «Мавроди. Миф и человек» события разворачиваются в «лихие девяностые» – эпоху бандитов, «крыш», уличных перестрелок, бессовестного капитализма и шатающейся денежной системы. У жителей страны неожиданно появляется новая надежда. Некий математик, ударившийся в экономику и политику, предлагает вложиться в финансовую пирамиду, чтобы вскоре приумножить свои капиталы. В 1994 году Сергей Мавроди создает партию «МММ» и «Партию народного капитала». К 1996 году он даже выдвигает свою кандидатуру в президенты России. Но никто еще не знает, что все эти начинания вскоре завершатся уголовным делом.

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Список серий 1-го сезона сериала «Мавроди. Миф и человек» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Коммерсант
Сезон 1 Серия 1
31 января 2023
Гений
Сезон 1 Серия 2
31 января 2023
Вождь
Сезон 1 Серия 3
31 января 2023
Затворник
Сезон 1 Серия 4
31 января 2023
График выхода всех сериалов
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