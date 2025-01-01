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Постер сериала Амазонки
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Амазонки, список сезонов

Амазонки 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС

Рейтинг сериала

0.0
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4.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Амазонки»
Амазонки - Сезон 1 Сезон 1
24 эпизода 27 июня 2011 - 4 августа 2011
 
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