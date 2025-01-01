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Амазонки
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Амазонки, список сезонов
Амазонки
16+
Год выпуска
2011
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
СТС
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
4.7
IMDb
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Список сезонов сериала «Амазонки»
Сезон 1
24 эпизода
27 июня 2011 - 4 августа 2011
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