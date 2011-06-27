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Амазонки 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Амазонки
Киноафиша Сериалы Амазонки Сезоны Сезон 1

Амазонки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Амазонки»

В 1 сезоне сериала «Амазонки» четверка очаровательных спецагентов расследуют преступления, доказывая всему миру, что женская логика непредсказуема, а женскую красоту и вовсе нельзя победить. Аня, Варя, Женя и Лида являются сотрудницами спецотдела «Амазонки». Они с ловкостью раскрывают самые запутанные и сложные преступления. Там, где мужское мышление сталкивается с непреодолимыми преградами, в дело вступают сыщицы в юбках! В их руках оружие, мощность которого несравнима даже с атомной бомбы. Их козырь — женское чутье и бешеное обаяние, которым девушки могут сразить любого преступника наповал.

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Амазонки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Амазонки
Сезон 1 Серия 1
27 июня 2011
Ювелирное дело
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2011
Дело о выпавшем следователе
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2011
Дело о пропавшей памяти
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2011
Идеальное ограбление
Сезон 1 Серия 5
4 июля 2011
Дело о пропавшем отце
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2011
Смерть на подиуме
Сезон 1 Серия 7
6 июля 2011
Сложное дело о мелочах
Сезон 1 Серия 8
7 июля 2011
Расследование в зараженной зоне
Сезон 1 Серия 9
11 июля 2011
Дело о первой любви
Сезон 1 Серия 10
12 июля 2011
Похищение рубинового колье
Сезон 1 Серия 11
13 июля 2011
Дело об удушенной
Сезон 1 Серия 12
14 июля 2011
Дело о фармацевте
Сезон 1 Серия 13
18 июля 2011
Собачье дело
Сезон 1 Серия 14
19 июля 2011
Дело о вечной молодости
Сезон 1 Серия 15
20 июля 2011
Дело о повешенной студентке
Сезон 1 Серия 16
21 июля 2011
Клуб улыбающихся самоубийц
Сезон 1 Серия 17
25 июля 2011
Дело об исчезнувшем теле
Сезон 1 Серия 18
26 июля 2011
Дело между Москвой и Петербургом
Сезон 1 Серия 19
27 июля 2011
Расследование по дружбе
Сезон 1 Серия 20
28 июля 2011
Дело на высшем уровне - 1
Сезон 1 Серия 21
1 августа 2011
Дело на высшем уровне - 2
Сезон 1 Серия 22
2 августа 2011
Семейное дело
Сезон 1 Серия 23
3 августа 2011
Предвзятое расследование
Сезон 1 Серия 24
4 августа 2011
График выхода всех сериалов
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