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Моя дочь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Моя дочь
Киноафиша Сериалы Моя дочь Сезоны Сезон 1

Kızım 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 34
Продолжительность сезона 68 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя дочь»
В 1 сезоне сериала «Моя дочь» Демир попадает за решетку, но его обещают выпустить при условии, что он установит опеку над своей малолетней дочерью Ойкю. В свои восемь лет девочка обладает уникальными умственными способностями. Лишенная родителей, она всегда мечтала об отце. Но Демир боится брать на себя такую ответственность. Он сбегает вместе с подельником, чтобы совершить очередную финансовую махинацию. Их цель — очаровательная и весьма состоятельная девушка Джандан. Внезапно на Джандан выходит и дочь Демира. Джандан хочет оказать помощь смышленой девочке, а после встречается с ее отцом, в которого влюбляется.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Моя дочь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2018
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2018
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2018
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2018
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2018
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2018
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 2018
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2018
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 2018
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2018
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
30 ноября 2018
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
7 декабря 2018
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
14 декабря 2018
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
21 декабря 2018
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
28 декабря 2018
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
25 января 2019
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
1 февраля 2019
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
8 февраля 2019
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
15 февраля 2019
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
22 февраля 2019
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
1 марта 2019
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
8 марта 2019
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
15 марта 2019
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
22 марта 2019
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
29 марта 2019
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
5 апреля 2019
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
12 апреля 2019
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
19 апреля 2019
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
26 апреля 2019
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
3 мая 2019
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
10 мая 2019
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
17 мая 2019
Серия 33 33. Bölüm
Сезон 1 Серия 33
24 мая 2019
Серия 34 34. Bölüm
Сезон 1 Серия 34
31 мая 2019
График выхода всех сериалов
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