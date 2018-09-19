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Киноафиша Сериалы Моя дочь

Моя дочь (2018 - 2019)

Kızım 16+
Год выпуска 2018
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TV8
Продолжительность сериала 68 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается преступник, которому гарантируют свободу при условии, что он возьмет на себя заботу о собственной дочери. Восьмилетняя Ойкю не похожа на остальных детей, поскольку обладает выдающимися интеллектуальными способностями. Девочка лишена родителей, но очень хочет найти своего папу. Когда ей это удается, он оказывается за решеткой. Демира обещают выпустить, если он возьмет опеку над дочерью. Мужчина трусит перед лицом ответственности. Он пускается в бега вместе со своим другом Угуром.

В ролях
В ролях
Синем Унсал
Синем Унсал
Берен Гёкйылдыз
Селин Шекерджи
Бугра Гюльсой
Лейла Лидия Тугутлу
Серхат Теоман
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Моя дочь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 34 эпизода
 
Кадры из сериала
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