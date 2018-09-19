В центре событий оказывается преступник, которому гарантируют свободу при условии, что он возьмет на себя заботу о собственной дочери. Восьмилетняя Ойкю не похожа на остальных детей, поскольку обладает выдающимися интеллектуальными способностями. Девочка лишена родителей, но очень хочет найти своего папу. Когда ей это удается, он оказывается за решеткой. Демира обещают выпустить, если он возьмет опеку над дочерью. Мужчина трусит перед лицом ответственности. Он пускается в бега вместе со своим другом Угуром.