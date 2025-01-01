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Моя дочь
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Моя дочь, список сезонов
Kızım
16+
Год выпуска
2018
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
TV8
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Моя дочь»
Сезон 1 / Season 1
34 эпизода
19 сентября 2018 - 31 мая 2019
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