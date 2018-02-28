Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Королева детектива 2 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Сериалы
Королева детектива
Сезоны
Сезон 2
Chu-ri-eui yeo-wang
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
28 февраля 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
16
Продолжительность сезона
16 часов 0 минут
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Королева детектива»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
28 февраля 2018
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
1 марта 2018
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
7 марта 2018
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
8 марта 2018
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
14 марта 2018
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
15 марта 2018
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
21 марта 2018
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
22 марта 2018
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
28 марта 2018
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
29 марта 2018
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
4 апреля 2018
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
5 апреля 2018
Серия 13
Episode 13
Сезон 2
Серия 13
11 апреля 2018
Серия 14
Episode 14
Сезон 2
Серия 14
12 апреля 2018
Серия 15
Episode 15
Сезон 2
Серия 15
18 апреля 2018
Серия 16
Episode 16
Сезон 2
Серия 16
19 апреля 2018
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667