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Постер сериала Королева детектива
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Королева детектива, список сезонов

Chu-ri-eui yeo-wang 18+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список сезонов сериала «Королева детектива»
Королева детектива - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 5 апреля 2017 - 25 мая 2017
 
Королева детектива - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов 28 февраля 2018 - 19 апреля 2018
 
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