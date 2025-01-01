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Королева детектива
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Королева детектива, список сезонов
Chu-ri-eui yeo-wang
18+
Год выпуска
2017
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
KBS2
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Рейтинг сериала
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0
голосов
7.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Королева детектива»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
5 апреля 2017 - 25 мая 2017
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
28 февраля 2018 - 19 апреля 2018
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