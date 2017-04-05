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Королева детектива 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Королева детектива
Киноафиша Сериалы Королева детектива Сезоны Сезон 1

Chu-ri-eui yeo-wang 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Королева детектива» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 апреля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 апреля 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 мая 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 мая 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 мая 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 мая 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 мая 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
18 мая 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 мая 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
25 мая 2017
График выхода всех сериалов
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