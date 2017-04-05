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Королева детектива 1 сезон смотреть онлайн
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Киноафиша
Сериалы
Королева детектива
Сезоны
Сезон 1
Chu-ri-eui yeo-wang
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 апреля 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
16
Продолжительность сезона
16 часов 0 минут
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Рейтинг сериала
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голосов
7.3
IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Королева детектива»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
5 апреля 2017
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
6 апреля 2017
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
12 апреля 2017
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
13 апреля 2017
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
19 апреля 2017
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
20 апреля 2017
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
26 апреля 2017
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
27 апреля 2017
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
3 мая 2017
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
4 мая 2017
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
10 мая 2017
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
11 мая 2017
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
17 мая 2017
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
18 мая 2017
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
24 мая 2017
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
25 мая 2017
График выхода всех сериалов
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