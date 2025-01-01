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Убийца у озера
Сезоны
Убийца у озера, список сезонов
Le Tueur du lac
18+
Год выпуска
2017
Страна
Франция
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
TF1
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Список сезонов сериала «Убийца у озера»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
9 ноября 2017 - 30 ноября 2017
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