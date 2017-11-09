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Убийца у озера 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Убийца у озера
Киноафиша Сериалы Убийца у озера Сезоны Сезон 1

Le Tueur du lac 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийца у озера»

В 1 сезоне сериала «Убийца у озера» Лиз и Кловис встретились 3 года назад и вскоре поженились. Она – капитан в правоохранительных органах, он работает в военизированной полиции. Мама Лиз Марианна страдает болезнью Альцгеймера и лечится в специализированном медицинском центре. Спустя три года после дела, связанного с загадочным исчезновением ребенка у озера, герои вновь находятся у другого озера, в Аннеси, и сталкиваются с очередным расследованием. Кто-то убивает молодых женщин и тщательно заметает следы. С появлением ребенка жизнь пары осложнилась. Теперь работу приходится совмещать с заботой о сыне.

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Список серий 1-го сезона сериала «Убийца у озера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2017
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2017
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2017
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2017
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2017
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2017
Серия 7 Épisode 7
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2017
Серия 8 Épisode 8
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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