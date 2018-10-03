В центре событий оказывается молодая женщина по имени Дина. В ее жизни началась череда проблем, но все изменилось с появлением уличного музыканта. Дина с раннего возраста увлекалась музыкой, однако забросила хобби, когда начала встречаться с успешным продюсером Константином и нашла высокооплачиваемую работу. Девушка надеялась выйти замуж, но возлюбленный предпочел другую девушку. Однако не в характере Дины отчаиваться. Она знакомится с уличным музыкантом и вскоре узнает, что он не совсем тот, за кого себя выдает.