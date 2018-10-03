Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Мелодия любви
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Мелодия любви

Мелодия любви (2018 - 2018)

Мелодия любви 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая женщина по имени Дина. В ее жизни началась череда проблем, но все изменилось с появлением уличного музыканта. Дина с раннего возраста увлекалась музыкой, однако забросила хобби, когда начала встречаться с успешным продюсером Константином и нашла высокооплачиваемую работу. Девушка надеялась выйти замуж, но возлюбленный предпочел другую девушку. Однако не в характере Дины отчаиваться. Она знакомится с уличным музыкантом и вскоре узнает, что он не совсем тот, за кого себя выдает. 

В ролях
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Андрей Лукьянов
Андрей Лукьянов
Роман Полянский
Роман Полянский
Екатерина Мельник
Егор Рыбаков
Ольга Смирнова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мелодия любви - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши