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Мелодия любви 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мелодия любви
Киноафиша Сериалы Мелодия любви Сезоны Сезон 1

Мелодия любви 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мелодия любви»

В 1 сезоне сериала «Мелодия любви» Константин и Дина познакомились в консерватории и начали встречаться. Через 10 лет Костя сделал карьеру музыкального продюсера, а Дина отказалась от профессии ради работы со стальным высоким заработком. Она обзавелась квартирой и автомобилем, вот только замуж выйти не смогла. На встрече выпускников потенциальный жених пришел в компании другой девушки и объявил об их разрыве. Но даже после этого целеустремленная красавица Дина не опустила руки. Он познакомилась с солистом уличной музыкальной группы и влюбилось. Однако вскоре выяснилось, что парень в драных джинсах скрывает от нее правду о себе...

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Список серий 1-го сезона сериала «Мелодия любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2018
График выхода всех сериалов
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