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Всплеск любви 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Всплеск любви
Киноафиша Сериалы Всплеск любви Сезоны Сезон 1

Splash Splash Love 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всплеск любви»

В 1 сезоне сериала «Всплеск любви» старшеклассница Тан-би терпеть не может математику. Все вокруг убеждены, что ей ни за что не сдать предстоящий экзамен, да и сама школьница не возлагает особый надежд. Утром накануне занятия будто весь мир ополчился против нее: ужасная погода, чудовищное настроение, опаздывающий транспорт. Тан-би торопится, мчится под дождем, забыв дома зонт, и внезапно замирает на детской площадке. На ум приходит мысль, как здорово было бы испариться. Тан-би прыгает в лужу и внезапно попадает во времена династии Чосон. В стране засуха, и жители нуждаются в помощи. И кажется, Тан-би знает, что нужно делать...

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Всплеск любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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