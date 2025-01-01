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Всплеск любви
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Всплеск любви, список сезонов
Splash Splash Love
16+
Год выпуска
2015
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
MBC
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Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Всплеск любви»
Сезон 1 / Season 1
2 эпизода
13 декабря 2015 - 20 декабря 2015
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