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Сердечная рана 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сердечная рана
Киноафиша Сериалы Сердечная рана Сезоны Сезон 1

Kalp Yarası 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 32
Продолжительность сезона 64 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сердечная рана»

В 1 сезоне сериала «Сердечная рана» в центре событий оказались наследный принц Ферит и молодая девушка по имени Айше. Ей удалось всего добиться самостоятельно. Ферит планирует вступить в брачный союз с дочерью семейства Вароглу — Ханде. Однако прямо накануне свадебной церемонии он сталкивается с предательством. Ферит потрясен. Именно в это время судьба сталкивает его с Айше. В ее жизни тоже весьма непростой период. Случайная встреча становится началом большой истории любви... Ферит и Айше оказываются за одним столом во время свадебного торжества. Все находятся в недоумении. Ханде нечаянно стреляет в Айше, надеясь попасть в Ямана...

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сердечная рана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 июля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 августа 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 августа 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 сентября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 сентября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 сентября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 сентября 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 октября 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 октября 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
18 октября 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
25 октября 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
1 ноября 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
8 ноября 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
15 ноября 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
22 ноября 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
29 ноября 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
6 декабря 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
13 декабря 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
20 декабря 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
27 декабря 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
17 января 2022
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
24 января 2022
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
31 января 2022
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
7 февраля 2022
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
14 февраля 2022
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
21 февраля 2022
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