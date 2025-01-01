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Сердечная рана
Сезоны
Сердечная рана, список сезонов
Kalp Yarası
16+
Год выпуска
2021
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
ATV
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Сердечная рана»
Сезон 1 / Season 1
32 эпизода
28 июня 2021 - 21 февраля 2022
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